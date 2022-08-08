Для звіту Amnesty International люди свідчили під тиском з боку силових охоронних органів РФ, - МКІП

На цьому наголосили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики.

До процесу збору свідчень були залучені незалежні журналісти та волонтери на території Миколаївської, Харківської, Донецької та Луганської областей. Проте більшість матеріалів для звіту отримано в ході опитування осіб, які були евакуйовані на тимчасово непідконтрольні території України в Криму і на Донбасі. Зокрема, матеріал збирали на території фільтраційних таборів і в’язниць, а опитування проводилось серед "охочих" надати таку інформацію.

"Отже, така інформація, зібрана на території таборів, не мала взагалі використовуватись під час складання звіту. Оскільки такі інтерв’ю були відібрані під очевидним тиском з боку силових охоронних органів РФ (адміністрації закладів), який здійснювався на постійній основі", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з даними Центру, інколи таке "правильне" інтерв’ю було єдиним шансом пройти фільтрацію та виїхати за межі окупованих територій. Крім цього, зібрані журналістами та найманими волонтерами матеріали також проходили перевірку адміністрацією закладів та, в окремих випадках, співробітниками ФСБ РФ.

4 серпня, міжнародна неурядова правозахисна організація "Amnesty International" у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

Президент України Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста.

Пізніше генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар відреагувала на критику доповіді її організації та заявила, що це не "послабить неупередженість" команди.

7 серпня організація Amnesty International вибачилася за "страждання і гнів", які спричинив її звіт зі звинуваченням українських військових у створенні небезпеки для цивільних, проте переглядати свою оцінку дій ЗСУ не збирається.

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