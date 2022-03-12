Фінська авіакомпанія надає знижку 95% для українців на переліт до Гельсінкі
Фінська авіакомпанія Finnair надає знижку 95% на авіаквитки для українців з Варшави, Гданська, Кракова, Будапешта та Праги в Гельсінкі в березні
Про це повідомляє LowcostAvia.
"Фінська авіакомпанія Finnair оголосила про підтримку українців і надає знижку 95% на авіаквитки з Варшави, Гданська, Кракова, Будапешта і Праги в Гельсінкі. Придбати авіаквитки зі знижкою можна на офіційному сайті авіакомпанії за умови використання коду Ukraine95. Пропозицією можна скористатися на рейси у березні", - йдеться в повідомленні.
Finnair також повідомила, що підтримує жертв війни в Україні через UNICEF.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе