Фінська авіакомпанія надає знижку 95% для українців на переліт до Гельсінкі

Про це повідомляє LowcostAvia.

"Фінська авіакомпанія Finnair оголосила про підтримку українців і надає знижку 95% на авіаквитки з Варшави, Гданська, Кракова, Будапешта і Праги в Гельсінкі. Придбати авіаквитки зі знижкою можна на офіційному сайті авіакомпанії за умови використання коду Ukraine95. Пропозицією можна скористатися на рейси у березні", - йдеться в повідомленні.

Finnair також повідомила, що підтримує жертв війни в Україні через UNICEF.