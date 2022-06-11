Про це вона написала у твітері.

"Добре повернутися в Київ. З президентом Володимиром Зеленським я підіб'ю підсумки спільної роботи, необхідної для відбудови і прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху. Європа з вами!" - наголосила президентка Єврокомісії.

2 червня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен підтримати вступ України до блоку, зберігаючи при цьому виконання всіх стандартів та вимог

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