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Фон дер Ляєн прибула до Києва

11 червня, 2022 субота
12:12
Суспільство Урсула фон дер Ляєн

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прибула до Києва й обговорить із президентом Володимиром Зеленським євроінтеграцію України

Про це вона написала у твітері.

"Добре повернутися в Київ. З президентом Володимиром Зеленським я підіб'ю підсумки спільної роботи, необхідної для відбудови і прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху. Європа з вами!" - наголосила президентка Єврокомісії.

  • 2 червня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен підтримати вступ України до блоку, зберігаючи при цьому виконання всіх стандартів та вимог

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Єврокомісія
Володимир Зеленський
євроінтеграція
Урсула фон дер Ляєн
Київ
відбудова України
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