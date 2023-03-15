Фонд держмайна планує змінити очільників 65 державних підприємств
15 березня Фонд державного майна України оголосив про плани змінити начальників на 65 підприємствах
Про це інформує Фонд держмайна.
"Зміна керівництва – результат фінансово-економічного аналізу підприємств, який розпочала нова команда ФДМУ", – наголошує пресслужба.
Повідомляється, що нині очільників уже змінили на 22 державних підприємствах, щодо 20 – очікується погодження від місцевих військових адміністрацій. Загалом планують змінити начальників на 65 установах.
Також на двох підприємствах частково змінили склад наглядових рад.
Фонд державного майна України передав до Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро матеріали за результатами аудиту діяльності АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" протягом 2022 року. Тоді був звільнений виконавець обов'язки голови правління Владислав Іткін.
"Ефективні керівники держпідприємств – це можливість для розвитку економіки, підвищення конкурентоздатності та забезпечення ринкових зарплат на підприємствах", – додали у пресслужбі.
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