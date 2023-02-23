Фонд Елтона Джона виділяє Україні $125 тис. на медичне обладнання

Про це повідомляє очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Його благодійний фонд виділяє 125 тисяч доларів через UNITED24 на закупівлю 10 біохімічних аналізаторів крові. Вони допоможуть надати якісне лікування людям, які живуть із ВІЛ та СНІД. Дякую серу Елтону за підтримку українців та віру у UNITED24", - йдеться у повідомленні.