Фонд Елтона Джона виділяє Україні $125 тис. на медичне обладнання
Фонд легендарного британського музиканта виділяє через UNITED24 $125 тис. на медичне обладнання для допомоги хворим на ВІЛ та СНІД
Про це повідомляє очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Його благодійний фонд виділяє 125 тисяч доларів через UNITED24 на закупівлю 10 біохімічних аналізаторів крові. Вони допоможуть надати якісне лікування людям, які живуть із ВІЛ та СНІД. Дякую серу Елтону за підтримку українців та віру у UNITED24", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у квітні Елтон Джон був учасником акції Stand up for Ukraine, коли зірки зі всього світу закликали допомагати українським біженцям.
- У червні він зупинив концерт, щоб звернути увагу залу на українку з синьо-жовтим прапором.
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