Фонд гарантування вкладів виставив на торги "пілотний" пул кредитів чотирьох банків

Про це повідомила пресслужба торгової системи Прозорро.Продажі.

Зазначається, що на торгах, які відбудуться 25 вересня, Фонд планує продати права вимоги за 91 договором, що перебувають на балансі банків ПАТ "Промінвестбанк", АТ "МР БАНК", АТ "МЕГАБАНК". Усі активи у пулі обʼєднані за спільною ознакою — усі позичальники цих банків здійснювали свою діяльність чи ж продовжують працювати у сфері оптової та роздрібної торгівлі.

Додається також, що з-поміж обʼєднаних у пул активів кредити, забезпечені транспортними засобами, об’єктами житлової та комерційної нерухомості тощо. Стартова ціна пулу — 66,6 млн гривень.

Починаючи з серпня 2023 року Фонд формуватиме пули з кредитів суб’єктів господарювання, які перебувають на балансі банків, що ліквідуються, за новим галузевим підходом. Такий "пілотний проєкт" сприятиме подальшому розвитку ринку проблемних активів в Україні та їхній ефективній реалізації через державні онлайн-аукціони.

"До "пілотного проєкту" будуть залучені чотири банки, які передані в управління Фонду уже після початку повномасштабного вторгнення: ПАТ "Промінвестбанк", АТ "МР БАНК", АТ "МЕГАБАНК" та АТ "Банк Січ". Загальна заборгованість юридичних осіб перед цими банками перевищує 90 млрд грн. Майже 48% за сумою заборгованості – на рахунках підприємств переробної промисловості, ще 17% – оптової та роздрібної торгівлі, 12% – підприємств постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Ми очікуємо, що галузевий підхід формування пулів допоможе привернути увагу саме інвесторів, зацікавлених вести діяльність у визначеній галузі", - розповів Олександр Кульчицький, директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів.

Окрім цього, зазначаться, що торги з продажу першого "пілотного" пулу пройдуть за голландською моделлю аукціону — це торги на пониження ціни, під час яких початкова вартість лота покроково знижується, аж поки хтось з учасників не зупинить зниження.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на розрахунки із кредиторами банків, що ліквідуються. Уся інформація про хід та результати торгів буде відкрита та доступна для всіх охочих на офіційному сайті Прозорро.Продажі.