Фонд Клуні передав до прокуратури Німеччини три справи про злочини РФ в Україні

Про це йдеться у повідомленні на сайті фонду.

Усі три досьє подані щодо командирів вищого та середнього рівня, яких ідентифіковано як найбільш імовірних причетних до злочинів.

Перша справа стосується невибіркового ракетного обстрілу курорту в Одеській області, внаслідок якого влітку 2022 року загинули 22 цивільні особи й ще 40 дістали поранення.

Друга справа стосується командирів російських сухопутних військ, які під час окупації Харківської області з березня до вересня 2022 року незаконно затримали, катували та стратили чотирьох чоловіків. Ця скарга подана спільно з українською правозахисною організацією Truth Hounds.

Третя справа стосується командирів російських підрозділів, причетних до низки злочинів, включаючи страти, катування, сексуальне насильство, мародерство та інші злочини під час окупації Київської області у березні 2022 року.

"Наша команда присвятила півтора року опитуванню свідків, польовим місіям, аналізу документів, супутникових знімків, визначенню найкращого правового підходу та підготовці постраждалих і родин загиблих до процесу. Зараз я впевнена, що справи дуже сильні й що вони дадуть німецьким судам реальний шанс встановити справедливість для постраждалих", - сказала юридична директорка програми The Docket Аня Нейстат.

Якщо німецька влада визнає докази, представлені проти конкретних осіб, переконливими, вона може розпочати кримінальне розслідування та видати ордери на арешт підозрюваних. Це дасть підстави для їхньої екстрадиції. Ордери на арешт можуть бути виконані в країнах за межами Німеччини через системи Європолу та Інтерполу. МКС також може видати ордери на арешт ключових підозрюваних.