Фонд соцстрахування зменшив заборгованість по лікарняних майже на 1 млрд грн, - Мінсоцполітики
Фонд соціального страхування скоротив заборгованість по лікарняних на 974 млн грн
Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.
Згідно з повідомленням, Фонд соцстрахування з 14 по 25 червня 2021 року виплатив за поданими страхувальниками заявами-розрахунками 1,5 млрд грн, зокрема, за рахунок державної фінансової допомоги - 400 млн грн.
"За відповідний період заборгованість зменшилася на 974 млн грн, зокрема профінансовано 214 121 листок непрацездатності за рахунок власних надходжень в сумі 574 млн грн та 400 млн грн за рахунок коштів державного бюджету", - зазначили у пресслужбі.
У відомстві додали, що середньоденні видатки Фонду на матеріальне забезпечення у червні 2021 року становлять 75 млн грн.
- Нагадаємо, Фонд соціального страхування заборгував українцям близько 3 млрд грн за лікарняні через сплеск захворюваності на COVID-19 наприкінці 2020 року.
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