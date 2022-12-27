Про це йдеться у рейтингу Forbes Україна.

Цьогоріч видання оцінило статки лише першої двадцятки бізнесменів. З початку лютого їх оцінка впала на понад 20 млрд дол до 22,5 млрд дол.

Зазначається, що наразі складно оцінювати бізнес в Україні, адже ринкова капіталізація українських публічних компаній часом падає нижче за ліквідаційну вартість активів.

Водночас огляд першої двадцятки свідчить, що часи бізнесменів "старої школи" минають, констатують у Forbes. Так, у топ-20 є шестеро підприємців, які заробили свої статки в "економіці знань", майже взагалі не перетинаючись з українською державою.

Попри значні втрати (-9,3 млрд дол), першість традиційно отримав Рінат Ахметов (Метінвест, ДТЕК) з оцінкою статків у 4,4 млрд дол. За ним розташувалися засновники ІТ компанії Grammarly Максим Литвин та Олексій Шевченко зі статками у 2,3 млрд дол кожен.

Четверту позицію за статками займає Віктор Пінчук (Інтерпайп) зі статками у 2,2 млрд дол, а п’яту – Костянтин Жеваго (Ferrexpo) з оцінкою у 1,4 млрд дол.

У першій десятці також розташувались Олександр та Галина Гереги (Епіцентр) зі статками у 1,2 млрд дол, співзасновник Revolut Влад Яценко зі статками у 1,1 млрд дол, Вадим Новинський (Смарт-Холдинг) та Геннадій Боголюбов (група "Приват") зі статками в 1 млрд дол кожен. Закриває топ-10 Сергій Тігіпко (група ТАС, Універсал банк) з оцінкою у 870 млн дол.

До топ-20 бізнесменів потрапили також Макс Поляков (800 млн дол), Петро Порошенко (730 млн дол), Юрій Косюк (520 млн дол), Микола Злочевський (500 млн дол), Віталій Хомутиннік (490 млн дол), Андрій Веревський (400 млн дол), Тарас Кицмей (360 млн дол), Степан Черновецький (350 млн дол), Олександр Ярославський (340 млн дол) та Олександр Конотопський (320 млн дол).

Forbes також зібрав бізнесменів, що мають високі шанси не потрапити до рейтингу, якби його зрештою складали. Причини різні: втрата громадянства, бізнесові негаразди і зрада батьківщини. Йдеться про Ігоря Коломойського, Вадима Єрмолаєва, Миколу Удянського, Костянтина Григоришина, Івана Фурсіна, В’ячеслава Богуслаєва та Віктора Медведчука.

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