Ford випустив ароматизатор з запахом бензину для власників електромобілів
Ford випустив аромат преміумкласу з запахом бензину для власників електромобілів, які сумують за атмосферою звичайних машин
Про це повідомляється на сайті медіацентру Ford.
Аромат називається Mach-Eau. У ньому є "нотки гумових шин і автомобільного салону", а також лаванда, герань, сандал і синій імбир. Зазначається, що виходить "димний і металевий запах". Також використали "тваринний елемент", щоб додати до запаху "нотки коней".
Відповідно до того ж опитування, кожен п’ятий водій електромобіля найбільше сумує саме за запахом бензину.
Ароматизатор наразі не зможе купити кожен охочий. Його отримуватимуть тільки власники електричних Mustang. Але невідомо, чи буде він йти в комплекті з машиною або його потрібно буде докуповувати окремо.
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