Формула-1 відмовилася від офіційних трансляцій перегонів на території Росії
Розірвано контракт із телеканалом "Матч ТВ", який є власником прав на трансляції Формули-1
Про це канал повідомив у своєму Твітері, інформує Еспресо.TV
Окрім цього, Формула-1 офіційно припинила роботу стрімінгового сервісу F1 TV на території Російської Федерації.
Таким чином, у Росії відтепер недоступні жодні офіційні способи переглянути перегони Формули-1 чи молодших серій.
Відзначимо, напередодні Росія втратила єдиного гонщика у Формулі-1 — "Хаас" розірвав контракт із Микитою Мазепіним, його місце в команді зайняв данець Кевін Магнуссен.
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