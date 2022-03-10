Формула-1 відмовилася від офіційних трансляцій перегонів на території Росії

Про це канал повідомив у своєму Твітері, інформує Еспресо.TV

Окрім цього, Формула-1 офіційно припинила роботу стрімінгового сервісу F1 TV на території Російської Федерації.

Таким чином, у Росії відтепер недоступні жодні офіційні способи переглянути перегони Формули-1 чи молодших серій.

Відзначимо, напередодні Росія втратила єдиного гонщика у Формулі-1 — "Хаас" розірвав контракт із Микитою Мазепіним, його місце в команді зайняв данець Кевін Магнуссен.

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