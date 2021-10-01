Форвард "Шахтаря" веде переговори про трансфер у бразильський клуб
Нападник "Шахтаря" Дентіньо може перейти в бразильський "Корінтіанc"
Про це повідомляє Torcedores.
За інформацією джерела, Дентіньо веде переговори з "Корінтіансом". Контракт 32-річного футболіста з донецьким клубом закінчується в грудні 2021 року. Бразилець може дістатись клубу безкоштовно.
У поточному сезоні УПЛ Дентіньо зіграв 3 матчі і забив 1 гол.
32-річний Дентіньо грає за "Шахтар" з 2011 року. "Гірники" купили форварда за 7,5 млн євро саме у бразильського "Корінтіанса".
- 20 вересня футболіст "Шахтаря" Марлос натякнув, що найближчим часом покине клуб.
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