Форвард "Шахтаря" веде переговори про трансфер у бразильський клуб

Про це повідомляє Torcedores.



За інформацією джерела, Дентіньо веде переговори з "Корінтіансом". Контракт 32-річного футболіста з донецьким клубом закінчується в грудні 2021 року. Бразилець може дістатись клубу безкоштовно.



У поточному сезоні УПЛ Дентіньо зіграв 3 матчі і забив 1 гол.



32-річний Дентіньо грає за "Шахтар" з 2011 року. "Гірники" купили форварда за 7,5 млн євро саме у бразильського "Корінтіанса".

20 вересня футболіст "Шахтаря" Марлос натякнув, що найближчим часом покине клуб. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb