Мій контракт закінчується, цикл добігає кінця, - Зірка "Шахтаря" Марлос натякнув, що покине клуб

Про це повідомляє офіційний YouTube-канал "Шахтаря".



За словами Марлоса, його цикл у "Шахтарі" закінчується.



"Складно про це говорити, але мій контракт закінчується. Закінчується певний цикл. Клуб змінює методику гру, працює з новими футболістами. Я дуже задоволений тим, що був частиною "Шахтаря". І хочу продовжувати будувати свою історію тут. Можливо, вже як уболівальник. Прощання буде складним", - сказав Марлос.



Півзахисник "Шахтаря" прийняв українське громадянство у вересні 2017 року. Після цього провів за збірну України 27 матчів і 1 гол у футболці національної. Єдиний гол Марлос забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.



За "Шахтар" Марлос виступає з 2014 року. Його контракт чинний до кінця цього року.



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