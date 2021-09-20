Мій контракт закінчується, цикл добігає кінця, - Зірка "Шахтаря" Марлос натякнув, що покине клуб
Футболіст донецького "Шахтаря" Марлос натякнув, що найближчим часом покине клуб
Про це повідомляє офіційний YouTube-канал "Шахтаря".
За словами Марлоса, його цикл у "Шахтарі" закінчується.
"Складно про це говорити, але мій контракт закінчується. Закінчується певний цикл. Клуб змінює методику гру, працює з новими футболістами. Я дуже задоволений тим, що був частиною "Шахтаря". І хочу продовжувати будувати свою історію тут. Можливо, вже як уболівальник. Прощання буде складним", - сказав Марлос.
Півзахисник "Шахтаря" прийняв українське громадянство у вересні 2017 року. Після цього провів за збірну України 27 матчів і 1 гол у футболці національної. Єдиний гол Марлос забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.
За "Шахтар" Марлос виступає з 2014 року. Його контракт чинний до кінця цього року.
- 19 серпня півзахисник "Шахтаря" Марлос оголосив про закінчення кар'єри в збірній України з футболу.
- 25 серпня Марлос заявив, що новим лідером "Шахтаря" є головний тренер Роберто Де Дзербі.
- 20 вересня футболіст "Шахтаря" Марлос виразив впевненість, що донецький топ-клуб повернеться у рідне місто.
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