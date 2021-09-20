"Шахтар" одного разу повернеться в Донецьк, але я, напевно, не буду частиною цього повернення, - Марлос зробив зворушливу заяву

Про це повідомляє офіційний YouTube-канал "Шахтаря".



За словами Марлоса, він дуже хотів зіграти на "Донбас Арені", це була його мрія.



"Це та річ, яка дуже засмучує. З тих пір як я був в "Металісті", у мене була мрія - зіграти у футболці "Шахтаря" на "Донбас Арені". Це дійсно дуже засмучує, тому що мабуть у мене ніколи не буде цієї можливості. Сподіваюся, клуб в один прекрасний момент повернеться в Донецьк. Мене дуже засмучує, що я, напевно, не буду частиною цього повернення", - сказав Марлос.



Півзахисник "Шахтаря" прийняв українське громадянство у вересні 2017 року. Після цього провів за збірну України 27 матчів і 1 гол у футболці національної. Єдиний гол Марлос забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.



За "Шахтар" Марлос виступає з 2014 року.



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