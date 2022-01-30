Форварда "Манчестер Юнайтед" заарештували через звинувачення у зґвалтуванні

Про це повідомляє The Sun.

Грінвуда було заарештовано поліцією Манчестера. Його підозрюють у зґвалтуванні та завданні тілесних ушкоджень.

У неділю, 30 січня, дівчина футболіста Гаррієт Робсон звинуватила його в насиллі, опублікувавши в Instagram фото побоїв. Робсон також виклала аудіо, де її примушують до сексу.

"Манчестер Юнайтед" вже усунув 20-річного Грінвуда від тренувань та ігор.

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