Форварда "Манчестер Юнайтед" заарештували через звинувачення у зґвалтуванні
Футболіста англійського "Манчестер Юнайтед" Мейсона Грінвуда заарештували через звинувачення його дівчини у побитті та зґвалтуванні
Про це повідомляє The Sun.
Грінвуда було заарештовано поліцією Манчестера. Його підозрюють у зґвалтуванні та завданні тілесних ушкоджень.
У неділю, 30 січня, дівчина футболіста Гаррієт Робсон звинуватила його в насиллі, опублікувавши в Instagram фото побоїв. Робсон також виклала аудіо, де її примушують до сексу.
"Манчестер Юнайтед" вже усунув 20-річного Грінвуда від тренувань та ігор.
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