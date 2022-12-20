Про це повідомляє Еспресо.TV.

За півтори доби світлина назбирала 56,4 млн лайків та встановила рекорд соціальної мережі. До цього найпопулярнішим було фото курячого яйця, яке зібрало 56 млн лайків.

На лідерство претендував спільний рекламний пост Ліонеля Мессі та португальця Кріштіану Роналду, який було опубліковано у листопаді 2022 року. Він назбирав на сторінці аргентинця понад 32 млн вподобайок, а на сторінці Роналду - 42 млн. Однак футболісти опублікували фото окремо, що не дозволило формально його вважати рекордним.

19 грудня пост Ліонеля Мессі про перемогу збірної Аргентини у чемпіонаті світу-2022 з футболу зібрав за 12 годин 39,3 млн вподобайок та став його найпопулярнішою публікацією в Instagram.

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