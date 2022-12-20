Фото Мессі після перемоги на ЧС-2022 стало найпопулярнішим в історії Instagram
Публікація аргентинського футболіста Ліонеля Мессі після перемоги у чемпіонаті світу-2022 стала найпопулярнішою в історії Instagram
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За півтори доби світлина назбирала 56,4 млн лайків та встановила рекорд соціальної мережі. До цього найпопулярнішим було фото курячого яйця, яке зібрало 56 млн лайків.
На лідерство претендував спільний рекламний пост Ліонеля Мессі та португальця Кріштіану Роналду, який було опубліковано у листопаді 2022 року. Він назбирав на сторінці аргентинця понад 32 млн вподобайок, а на сторінці Роналду - 42 млн. Однак футболісти опублікували фото окремо, що не дозволило формально його вважати рекордним.
- 19 грудня пост Ліонеля Мессі про перемогу збірної Аргентини у чемпіонаті світу-2022 з футболу зібрав за 12 годин 39,3 млн вподобайок та став його найпопулярнішою публікацією в Instagram.
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