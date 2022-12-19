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Мессі, завдяки перемозі Аргентини на чемпіонаті світу-2022, побив рекорд в Instagram

19 грудня, 2022 понедiлок
12:11
Спорт Ліонель Мессі, збірна Аргентини, ЧС-2022

Пост Ліонеля Мессі про перемогу збірної Аргентини у чемпіонаті світу-2022 з футболу зібрав за 12 годин 39,3 млн вподобайок та став його найпопулярнішою публікацією в Instagram

Про це повідомляє Еспресо.TV.  

"Чемпіони світу!!! Мені це стільки разів снилося, я так цього хотів, що досі не можу в це повірити. Дуже дякую моїй родині, усім, хто мене підтримує, усім, хто вірив у нас. Ми ще раз продемонстрували, що аргентинці, коли ми боремося разом та об’єднані, здатні досягти того, що задумали. Цю перемогу заслужила команда, яка вище індивідуальностей. Це сила всіх, хто бореться за мрію, яка також була мрією всіх аргентинців. Ми це зробили. Вперед, Аргентино! Зовсім скоро побачимось", - написав Мессі вночі після перемоги Аргентини над Францією у фіналі чемпіонату світу-2022. 

За пів доби його пост назбирав 39,3 млн лайків та 1,1 млн коментарів та став найпопулярнішою публікацією Мессі в цій соціальній мережі. Раніше найбільше вподобайок на сторінці аргентинця назбирало його спільне фото з португальським футболістом Кріштіану Роналду -  32,1 млн.

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футбол
Ліонель Мессі
Аргентина
чемпіонат світу-2022
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