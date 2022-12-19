Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Чемпіони світу!!! Мені це стільки разів снилося, я так цього хотів, що досі не можу в це повірити. Дуже дякую моїй родині, усім, хто мене підтримує, усім, хто вірив у нас. Ми ще раз продемонстрували, що аргентинці, коли ми боремося разом та об’єднані, здатні досягти того, що задумали. Цю перемогу заслужила команда, яка вище індивідуальностей. Це сила всіх, хто бореться за мрію, яка також була мрією всіх аргентинців. Ми це зробили. Вперед, Аргентино! Зовсім скоро побачимось", - написав Мессі вночі після перемоги Аргентини над Францією у фіналі чемпіонату світу-2022.

За пів доби його пост назбирав 39,3 млн лайків та 1,1 млн коментарів та став найпопулярнішою публікацією Мессі в цій соціальній мережі. Раніше найбільше вподобайок на сторінці аргентинця назбирало його спільне фото з португальським футболістом Кріштіану Роналду - 32,1 млн.

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