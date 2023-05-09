Фрагментація силової структури у РФ може перекинутися на державну, - генерал-майор СБУ Ягун
Створення у Росії військових формувань, які самостійно можуть виконувати якісь завдання, і їх підсилення реальними генералами - це цікава тенденція
Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.
"У Росії відбувається дуже фрагментація силового блоку. Там багато структур, вони всі самостійні, мають різні напрямки отримання фінансів. Паралельно з цим починають створювати так звані приватні компанії, які у РФ офіційно заборонені та кримінально переслідуються. Це серйозний для них виклик, бо створення військових формувань, які самостійно можуть виконувати якісь завдання і їх підсилення реальними генералами - це цікава тенденція. Також починається створення територіальних оборон в кожному регіоні", - сказав він.
Ягун додав, що всі намагаються ці структури окремо фінансувати.
"Це тягне тільки на одне, що фрагментація силової структури може перекинутися на державні структури і все це може посипатися. Якщо якийсь регіон без вказівки царя піде десь в своєму напрямку - це стане серйозним ударом. А підкріплення таких структур такими генералами, як Мізінцев чи Суровікін - це дуже погана тенденція", - підсумував генерал.
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