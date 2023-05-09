Про це в ефірі Еспресо заявив генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун.

"У Росії відбувається дуже фрагментація силового блоку. Там багато структур, вони всі самостійні, мають різні напрямки отримання фінансів. Паралельно з цим починають створювати так звані приватні компанії, які у РФ офіційно заборонені та кримінально переслідуються. Це серйозний для них виклик, бо створення військових формувань, які самостійно можуть виконувати якісь завдання і їх підсилення реальними генералами - це цікава тенденція. Також починається створення територіальних оборон в кожному регіоні", - сказав він.

Ягун додав, що всі намагаються ці структури окремо фінансувати.

"Це тягне тільки на одне, що фрагментація силової структури може перекинутися на державні структури і все це може посипатися. Якщо якийсь регіон без вказівки царя піде десь в своєму напрямку - це стане серйозним ударом. А підкріплення таких структур такими генералами, як Мізінцев чи Суровікін - це дуже погана тенденція", - підсумував генерал.