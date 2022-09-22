Фракція "Європейської Солідарності" в Одеській міськраді закликає демонтувати пам’ятник Катерині II
Фракція "Європейської Солідарності" в Одеській міській раді внесла на наступну сесію, яка відбудеться 28 вересня, проєкт рішення про демонтаж і перенесення пам’ятника Катерині II в Одеський історико-краєзнавчий музей
Відповідний проєкт рішення міськради оприлюднений на сторінці "Європейської Солідарності" Одещини у Facebook.
"Ми вважаємо, що в центрі міста не може бути російського маркера — пам’ятника російському царю. До того ж нещодавно стало публічно відомо, що кошти на його встановлення виділяло російське консульство в Одесі. Ми проти вандалізму і руйнування пам’ятників, тому вважаємо, що його місце в музеї", – зазначив голова фракції "Європейська Солідарність" у міськраді Олексій Потапський.
"Пам’ятникам катів українського народу не місце в центрі нашого міста. Це не та історія, яка заслуговує уваги на площі. Це та історія, яка гідна не більше ніж місця в музеї з табличкою "кат", – додав депутат Одеської міськради від "Європейської Солідарності" Андрій Вагапов.
За словами голови фракції, після демонтажу пам’ятника необхідно провести архітектурний конкурс і для збереження архітектурного ансамблю площі встановити там іншу споруду аналогічних пропорцій.
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