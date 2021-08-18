Франція евакуювала з Кабулу понад 250 людей двома рейсами
Франція евакуювала з столиці Афганістану 257 осіб двома рейсами
Про це повідомляє ЄП.
17 серпня 41 громадянина Франції та інших країн вивезли з Кабула. Вони уже у Парижі.
Вночі французький літак евакуював рейсом із Кабула в Абу-Дабі 216 осіб, зокрема 184 жителів Афганістану.
За словами голови МЗС Жана-Іва Ле Дріана, серед евакуйованих другим рейсом - громадяни Франції та Афганістану, які ховалися в будівлі французького посольства.
- Україні вдалося евакуювати з аеропорту Кабула 79 людей. Це громадяни України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
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