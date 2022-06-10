Про це повідомляє французьке видання leРarisien.

"Ми відкриті для сторін з тим, щоб відбулася операція, яка дозволить отримати цілковито безпечний доступ до Одеського порту, тобто надасть змогу суднам пройти попри те, що море заміноване", – повідомив радник президента Франції.

Відзначимо, що активні переговори щодо експорту зерна з України веде і Туреччина. Нещодавно Анкару відвідав глава МЗС РФ Лавров, а у Туреччині заявляють, що у разі розблокування портів мають намір купувати українське зерно зі знижкою 25%.

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