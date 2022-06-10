Франція готова брати участь у операції з розблокування порту Одеси для вивозу українського зерна, - радник Макрона
Єлисейський палац у п’ятницю заявив, що Франція готова долучитись до операції зі зняття блокади порту в Одесі та вивезення звідти українського зерна
Про це повідомляє французьке видання leРarisien.
"Ми відкриті для сторін з тим, щоб відбулася операція, яка дозволить отримати цілковито безпечний доступ до Одеського порту, тобто надасть змогу суднам пройти попри те, що море заміноване", – повідомив радник президента Франції.
- Відзначимо, що активні переговори щодо експорту зерна з України веде і Туреччина. Нещодавно Анкару відвідав глава МЗС РФ Лавров, а у Туреччині заявляють, що у разі розблокування портів мають намір купувати українське зерно зі знижкою 25%.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.05
Купівля 34.05Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе