Очільник МЗС Туреччини після переговорів з Лавровим назвав створення "зернового коридору" в Чорному морі реалістичним
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що вважає реалістичним створення "зернового коридору" в Чорному морі за участі ООН, РФ, України та Туреччини
Про це повідомляє Anadolu.
За його словами, Анкара вважає реалістичним план створення коридору в Чорному морі, яке б дозволило вивезти зерно, яке заблоковане російськими окупантами в українських портах.
"У питанні "зернового коридору" ми обговорюємо механізм за участю ООН, РФ, України та Туреччини. Якщо є продукція, яку світові країни імпортують і з України, і з РФ, ми маємо спільно відкрити шлях для постачання", - сказав Чавушоглу за підсумками переговорів із головою МЗС РФ Сергієм Лавровим у середу Анкарі.
Чавушоглу також додав, що заяви останніх днів дають підстави для надії на повернення до переговорного процесу між РФ та Україною.
"Сьогодні сформувалася позитивніша атмосфера для відновлення переговорного процесу, ніж ще кілька тижнів тому", - констатував Чавушоглу.
- 3 червня Володимир Путін запевнив, що Росія нібито не перешкоджає вивезенню українського зерна за кордон та запропонував кілька шляхів його експорту.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не вірить в обіцянки російського диктатора Володимира Путіна не використовувати шляхи для вивезення українського зерна для нападу на Одесу.
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