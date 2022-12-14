Франція надасть Україні 415 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури, - Галущенко
Франція надасть обладнання на 415 млн євро для відновлення українського енергосектору, який постраждав унаслідок російських ракетних атак
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.
Галущенко взяв участь у дискусійній панелі в рамках Форуму з економічної стійкості та реконструкції України, який відбувся у Парижі. Там він розповів про масштаби руйнування енергетичної інфраструктури України.
"Я вдячний країнам і компаніям, які з самого початку війни допомагають Україні. Через постійні російські атаки наші потреби зростають щотижня. В пріоритеті – високовольтне обладнання, але є потреба й в іншій техніці та запчастинах для проведення ремонту мереж. Підтримка на суму 415 млн євро, про яку було оголошено на Конференції в Парижі, значною мірою допоможе відновленню українського енергосектору", - сказав міністр.
- 13 грудня стало відомо, що США відправили Україні енергетичне обладнання на суму $13 млн.
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