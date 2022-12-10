Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра між Англією та Францією була зіграна в Аль-Хаурі. Франція вийшла вперед на 17-й хвилині. Влучно по воротах англійців пробив Орельєн Чуамені.

Зірка збірної Англії Гаррі Кейн повернув інтригу на 54-й хвилині. Форвард мегапотужним ударом реалізував одинадцятиметровий удар з пенальті.

Проте справжнім героєм матчу сьогодні став Олів'є Жиру. Найкращий бомбардир в історії Франції забив гол на 78-й хвилині і вивів свою команду у півфінал ЧС-2022, де вони зустрінуться з Марокко.

Гаррі Кейн мав шанс врятувати Англію, але не реалізував свій другий пенальті на 84-й хвилині.

ЧС-2022

1/4 фіналу

10 грудня

Англія - Франція 1:2

Голи: Кейн, 54 (пен.) - Чуамені, 17, Жиру, 78

Нереалізований пенальті: Кейн, 84



Фото - Getty Images

9 грудня у чвертьфіналі ЧС-2022 Хорватія перемогла по пенальті Бразилію, а Аргентина - Нідерланди.

10 грудня збірна Марокко несподівано перемогла Португалію та стала першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу.

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