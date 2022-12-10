Франція перемогла Англію і стала останнім півфіналістом ЧС-2022
В останньому чвертьфінальному матчі ЧС-2022 збірна Франції перемогла Англію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра між Англією та Францією була зіграна в Аль-Хаурі. Франція вийшла вперед на 17-й хвилині. Влучно по воротах англійців пробив Орельєн Чуамені.
Зірка збірної Англії Гаррі Кейн повернув інтригу на 54-й хвилині. Форвард мегапотужним ударом реалізував одинадцятиметровий удар з пенальті.
Проте справжнім героєм матчу сьогодні став Олів'є Жиру. Найкращий бомбардир в історії Франції забив гол на 78-й хвилині і вивів свою команду у півфінал ЧС-2022, де вони зустрінуться з Марокко.
Гаррі Кейн мав шанс врятувати Англію, але не реалізував свій другий пенальті на 84-й хвилині.
ЧС-2022
1/4 фіналу
10 грудня
Англія - Франція 1:2
Голи: Кейн, 54 (пен.) - Чуамені, 17, Жиру, 78
Нереалізований пенальті: Кейн, 84
Фото - Getty Images
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