Франція припиняє евакуацію з Афганістану з 27 серпня
Глава уряду Франції Жан Кастекс заявив про закінчення евакуації з Кабулу у п'ятницю, 27 серпня
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву прем'єр-міністра Франції Жана Кастекса.
"Ми будемо продовжувати евакуацію до вечора завтрашнього дня (27 серпня, - ред.). Далі ми не зможемо проводити операції з евакуації з аеропорту Кабула", - заявив голова французького уряду.
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Кастекс додав, що Франція вже евакуювала із захопленого "Талібаном" Афганістану близько 2,5 тисяч людей.
Політик не пояснив причин закінчення евакуації.
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