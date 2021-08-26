Франція припиняє евакуацію з Афганістану з 27 серпня

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву прем'єр-міністра Франції Жана Кастекса.

"Ми будемо продовжувати евакуацію до вечора завтрашнього дня (27 серпня, - ред.). Далі ми не зможемо проводити операції з евакуації з аеропорту Кабула", - заявив голова французького уряду.



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Кастекс додав, що Франція вже евакуювала із захопленого "Талібаном" Афганістану близько 2,5 тисяч людей.



Політик не пояснив причин закінчення евакуації.

