Франція в ООН заявила, що Україна навряд поверне собі окуповані території
Постійний представник Франції у Раді безпеки ООН Ніколя де Рів'єр заявив, що Україна навряд поверне собі окуповані території
Про це повідомляє Anadolu.
За словами Ніколя де Рів'єри, він був би здивований, якби Україна могла деокупувати території Донбасу та Криму.
"Не думаю, що припинення вогню настане найближчим часом. Я трохи скептично ставлюся до здатності України повернути свої втрачені території", - сказав постійний представник Франції у Раді безпеки ООН Ніколя де Рів'єр.
- 31 серпня президент Франції Еммануель Макрон попросив президенту Ірану Ібрагіма Райсі виступити посередником у війні Росії проти України.
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