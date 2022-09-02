Про це повідомляє Anadolu.

За словами Ніколя де Рів'єри, він був би здивований, якби Україна могла деокупувати території Донбасу та Криму.

"Не думаю, що припинення вогню настане найближчим часом. Я трохи скептично ставлюся до здатності України повернути свої втрачені території", - сказав постійний представник Франції у Раді безпеки ООН Ніколя де Рів'єр.

31 серпня президент Франції Еммануель Макрон попросив президенту Ірану Ібрагіма Райсі виступити посередником у війні Росії проти України.

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