Макрон попросив президента Ірану стати посередником у війні Росії проти України, - ЗМІ

Про це повідомляє видання ISNA.

"Один із високопоставлених лідерів Західної Європи звернувся до президента Ірану з проханням стати посередником у війні в Україні", - написав заступник голови адміністрації президента Ірану з політичних питань Мохаммад Джамшиді у своєму твіттері.

За даними іранського видання, цим високопоставленим чиновником є Макрон.

Також повідомляється, що після низки консультацій міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіян направив до Москви делегацію.

Раніше The Washington Post повідомила, що 19 серпня з Ірану до Росії вилетіли вантажні літаки з першою партією БПЛА, які Москва використовуватиме у війні проти України.

3 серпня в Інституті вивчення війни припустили, що Іран міг відправити першу партію безпілотників до Росії для польових випробувань.

12 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що РФ звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників у прискореному порядку.

13 липня Іран відкинув звинувачення США у передачі РФ безпілотників. 31 серпня у Білому домі офіційно заявили, що Іран передав Росії безпілотники.

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