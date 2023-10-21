Франція відправить спецрейс із гуманітарною допомогою палестинцям
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна відправить спеціальним рейсом термінову гуманітарну допомогу для палестинського населення сектору Гази
Про це він написав у Twitter (X).
"Ми зафрахтуємо, як тільки зможемо, спеціальний рейс з екстреною гуманітарною допомогою для палестинців", - йдеться у повідомленні.
За словами Макрона, таким чином, Франція сприятиме зусиллям Єгипту, підтриманим Сполученими Штатами, завдяки відкриттю пропускного пункту "Рафах".
Варто зазначити, що контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні з Єгиптом – єдиний непідконтрольний Ізраїлю пункт пропуску до сектору Гази. Єгипет роками обмежував там рух із міркувань безпеки, а також побоюючись напливу палестинських біженців.
- Посольство Сполучених Штатів в Ізраїлі у суботу, 21 жовтня, заявило про відкриття пропускного пункту "Рафах" між Газою і Єгиптом. 20 вантажівок заїхали з гуманітарною допомогою, після чого КПП закрили.
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