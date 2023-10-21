Франція відправить спецрейс із гуманітарною допомогою палестинцям

Про це він написав у Twitter (X).

"Ми зафрахтуємо, як тільки зможемо, спеціальний рейс з екстреною гуманітарною допомогою для палестинців", - йдеться у повідомленні.

За словами Макрона, таким чином, Франція сприятиме зусиллям Єгипту, підтриманим Сполученими Штатами, завдяки відкриттю пропускного пункту "Рафах".

Варто зазначити, що контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні з Єгиптом – єдиний непідконтрольний Ізраїлю пункт пропуску до сектору Гази. Єгипет роками обмежував там рух із міркувань безпеки, а також побоюючись напливу палестинських біженців.