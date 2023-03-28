Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу

Про це Володимир Зеленський написав у twitter.

"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє!", - пише президент.