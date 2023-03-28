Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу
У вівторок, 28 березня, парламент Франції визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу
Про це Володимир Зеленський написав у twitter.
"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє!", - пише президент.
- У четвер, 23 березня, парламент Ісландії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.73
Купівля 37.73Продаж 38.55
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе