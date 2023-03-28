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Франція визнала Голодомор геноцидом українського народу

28 березня, 2023 вiвторок
21:39
Світ день пам'яті жертв Голодомору, геноциду українців

У вівторок, 28 березня, парламент Франції визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу

Про це Володимир Зеленський написав у twitter.

"Визнання парламентом Франції Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу важливе та знакове. Вдячні за сильний внесок Франції у викриття злочинів тоталітарної Росії – минулих і сьогоднішніх. У встановлення правди й справедливості, а отже, й відповідальності. Дякуємо, Франціє!", - пише президент.

  • У четвер, 23 березня, парламент Ісландії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Суспільство
Франція
Голодомор
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