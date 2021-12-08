Франція зафіксувала найбільший добовий показник COVID-19 з минулого року

Про це повідомляє BFMTV.



"Ситуація продовжує погіршуватись. За добу у Франції було зареєстровано 59 019 нових випадків захворювання на COVID-19 - це показник, який не був досягнутий з 3 листопада 2020 року", - повідомляє французьке телебачення.



Ще одним рекордним показником стала кількість бустерних щеплень за добу - 678 тис.



Загалом з початку пандемії COVID-19 країна зафіксувала понад 8 млн заражень і 121 тис. смертей від вірусу.



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