Франція закликала МВФ виділити €15 млн на підтримку України та посилити санкції проти РФ

Про це інформує Le Figaro.

Ле Мер зазначив, що кошти треба виділити на підтримку України протягом чотирьох років.

"Ми працюємо над програмою МВФ для України, яка може скласти майже 15 мільярдів євро протягом чотирьох років. Крім підтримки, що надається Європою, крім підтримки, яку надають країни G7, важливо, щоб МВФ мобілізував зусилля для України", - сказав він.

Міністр також зазначив, що необхідно посилити економічні санкції проти Росії. За його словами, вони дали змогу практично вдвічі скоротити доходи РФ від продажу нафти. Також міністр додав, що Франція виступатиме за посилення обмежень у контексті G7.

"Вони дозволили повністю зруйнувати російські виробничо-збутові ланцюжки, особливо в таких стратегічних галузях, як аеронавтика або автомобілебудування", - наголосив ле Мер.