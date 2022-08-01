Франція заморозила 1,2 млрд євро російських активів

Про це в інтерв’ю La Tribune заявив голова Управління розвідки та протидії підпільним фінансовим схемам Міністерства фінансів Франції Гійом Валет-Валла.

"Обсяг заморожених активів становить близько 1,2 мільярда євро, якщо не враховувати тих, що належать Банку Росії", – заявив він.

Це майже удвічі більше за попередні дані, озвучені наприкінці березня: тоді у Франції було заморожено російських активів на 850 мільйонів євро.

Ще з початку повномасштабного вторгнення в Україну уряд Франції доручив Tracfin створити робочу групу для впровадження санкцій ЄС проти Росії.

ЄС розробляє законодавство для конфіскації активів РФ на користь України.

12 липня єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс зазначив, що Сума заморожених російських активів в ЄС досягла 13,8 млрд євро.

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