Франція запропонує посилити фінансову та гуманітарну підтримку України на саміті G20

Про це йдеться у повідомленні МЗС Франції.

У французькому МЗС наголошують, оскільки агресивна війна РФ проти України, грубо порушує Статут ООН і міжнародне право та спричиняє величезний шок для світової економіки, міністри обговорять колективні відповіді на глобальні наслідки цієї війни, яку продовжує Росія, зокрема щодо зростання цін на енергоносії та погіршення глобальної продовольчої безпеки.

Також Колонна зауважить на відповідальності Росії за війну в Україні та її наслідки.

"Разом зі своїми європейськими партнерами та партнерами з G7 вона запропонує своїм колегам з G20 посилити гуманітарну та фінансову підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Колонна закликатиме країни G20 взяти на себе зобов’язання боротися з провалами ринків, зокрема сільськогосподарської продукції та енергоносіїв, провалами, якими Росія користується для фінансування своєї війни проти України. Вона підкреслить необхідність спільної дорожньої карти безпеки харчових продуктів навколо Європейської ініціативи FARM.

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