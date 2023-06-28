Про це повідомило агентство з оборонних закупівель Франції, пише Reuters.

Зазначається, що випробування ракети з гіперзвуковим планером відбулося в муніципалітеті Біскаросс, що біля Біскайської затоки, на південному заході Франції.

"Його льотні випробування на дуже складній дальній траєкторії являли собою безпрецедентний технічний виклик, який прокладе шлях до майбутньої нашої національної дорожньої карти надшвидкісного руху", - зазначили в агенстві.

Агентство з оборонних закупівель Франції не надало подробиць про результати випробування, але заявило, що аналіз даних, зібраних під час тесту, триває.

Відомо, що у 2019 році Франція уклала контракт на розробку гіперзвукових бойових блоків VMaX з аерокосмічною компанією ArianeGroup.

Довідка.

Гіперзвукові планери - це безмоторні, маневрені апарати, що літають зі швидкістю понад 6000 км/год, і досліджуються великими ядерними державами протягом кількох років.

Вони зазвичай використовують ракету, щоб підняти планер на велику висоту в десятки кілометрів над землею, перш ніж планер і його корисний вантаж опустяться назад на гіперзвуковій швидкості.

Гіперзвукові планери розробляються для носіння ядерної або звичайної боєголовки. На відміну від балістичних ракет, траєкторії яких фіксуються при запуску, гіперзвукові планери можуть змінювати напрямок на високій швидкості.