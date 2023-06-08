Про це повідомляє BFM.

У разі підтримки Сенатом, ці кошти будуть використані впродовж 2024-2030 років. За даними видання, 56 млрд євро планують витратити на ядерне стримування, 65 млрд – на підготовку Збройних сил, 16 млрд – на поповнення запасів боєприпасів, а також близько 30 млрд – на покриття інфляції.

Крім цього, Франція планує збільшити витрати на особовий склад та досягти штату у 355 тисяч людей вже до 2030 року (з них 275 тисяч військових та 80 тисяч резервістів).

Тепер документ потрапить на розгляд у Сенат Франції. Влада сподівається, що його приймуть до 14 липня цього року.