Нацасамблея Франції підтримала семирічний план збільшення витрат на оборону
Національна асамблея Франції підтримала збільшення оборонних витрат на 413 млрд євро на 7 років. Тепер цей проєкт має розглянути Сенат
Про це повідомляє BFM.
У разі підтримки Сенатом, ці кошти будуть використані впродовж 2024-2030 років. За даними видання, 56 млрд євро планують витратити на ядерне стримування, 65 млрд – на підготовку Збройних сил, 16 млрд – на поповнення запасів боєприпасів, а також близько 30 млрд – на покриття інфляції.
Крім цього, Франція планує збільшити витрати на особовий склад та досягти штату у 355 тисяч людей вже до 2030 року (з них 275 тисяч військових та 80 тисяч резервістів).
Тепер документ потрапить на розгляд у Сенат Франції. Влада сподівається, що його приймуть до 14 липня цього року.
- Нагадаємо, 7 червня Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Франції Емманюелем Макроном: обговорили співпрацю в розслідуванні обставин підриву Каховської ГЕС та потреби для ліквідації наслідків.
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