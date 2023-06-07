Про це повідомили в Офісі президента України.

Президент України поінформував французького колегу про актуальну ситуацію в Херсонській області, яка постраждала через те, що російські окупанти підірвали дамбу на Каховській гідроелектростанції. Зокрема, йшлося про екологічні й гуманітарні наслідки цього російського теракту.

Також Зеленський розповів про нагальні потреби України для ліквідації катастрофи. Крім того, президенти обговорили можливість залучення міжнародних механізмів для проведення розслідування, щоб встановити всі обставини підриву конструкцій Каховської ГЕС.

Зеленський також розповів Макрону про свою розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та про домовленість посилити контроль на Запорізькій АЕС.

Лідери України та Франції домовилися про продовження оборонної співпраці, зокрема щодо захисту українського неба. Було наголошено на важливості якнайшвидше почати підготовку українських пілотів бойових літаків.

Ще однією темою розмови стали можливі формати надання Україні гарантій безпеки до набуття членства в НАТО та очікування від Вільнюського саміту Альянсу.

Окремо глави держав обговорили реалізацію української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

"Я висловив президенту Зеленському свою солідарність з українським народом після нападу на Каховську дамбу. Франція засуджує цей жорстокий акт, який ставить під загрозу населення. Протягом наступних кількох годин ми надішлемо допомогу для задоволення негайних потреб", – написав після цієї розмови у твіттері Емманюель Макрон.