Французькі бренди Brioni та Saint Laurent планують відмовитись від хутра у наступному році
Бренд Saint Laurent припинить використовувати хутро для виробництва одягу з початку 2022 року
Про це повідомили у компанії Kering, передає Суспільне з посиланням на ВВС.
Інший бренд фірми Brioni планує відмовитися від хутра з осені 2022 року
"Настав час вдатися до наступного кроку й припинити використання хутра в усіх наших колекціях. Світ змінився, як і наші клієнти, і висока мода також має це враховувати", - заявив виконавчий директор Kering Франсуа-Анрі Піно.
Saint Laurent і Brioni стали останніми з брендів Kering, які заборонили використання хутра: Gucci, Balenciaga, Bottega Venata та Alexander McQueen вже відмовилися від нього..
Рішення підтримала організація "Люди - за етичне ставлення до тварин".
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