Французькі бренди Brioni та Saint Laurent планують відмовитись від хутра у наступному році

Про це повідомили у компанії Kering, передає Суспільне з посиланням на ВВС.



Інший бренд фірми Brioni планує відмовитися від хутра з осені 2022 року

"Настав час вдатися до наступного кроку й припинити використання хутра в усіх наших колекціях. Світ змінився, як і наші клієнти, і висока мода також має це враховувати", - заявив виконавчий директор Kering Франсуа-Анрі Піно.

Saint Laurent і Brioni стали останніми з брендів Kering, які заборонили використання хутра: Gucci, Balenciaga, Bottega Venata та Alexander McQueen вже відмовилися від нього..

Рішення підтримала організація "Люди - за етичне ставлення до тварин".



