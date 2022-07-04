Французькі тележурналісти потрапили під обстріл росіян під час зйомок сюжету на Донеччині
Знімальна група французького France 24 потрапила під обстріл під час зйомок сюжету про те, як рятувальники привозять місцевим воду
Про це повідомила ДСНС у фейсбук.
"Робота над сюжетом журналістів французького телеканалу France 24 про роботу українських рятувальників на Донеччині був перерваний обстрілом оскаженілих росіян. Під обстріл потрапили мешканці, які прийшли по воду, підвезену надзвичайниками, наші хлопці та французькі журналісти", – йдеться у повідомленні.
Франуцзькі медійники залишили кадри російських "прильотів" у сюжеті.
"Тому можете подивитися, в яких умовах доводиться щодня працювати", – додали рятувальники.
- Нагадаємо, Росія масовано обстріляла Слов'янськ: близько 15 пожеж, щонайменше 15 поранених та 6 убитих.
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