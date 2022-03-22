Французький банк Crédit Agricole оголосив про повне призупинення роботи у Росії

Про це Crédit Agricole Group повідомив на своїй офіційній сторінці сьогодні, 22 березня, інформує Еспресо.TV

"З початку конфлікту Група припинила нове фінансування російських компаній і всю комерційну діяльність в Росії. А зараз зв’язалася зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб встановити умови призупинення послуг, які надаються Crédit Agricole CIB на місцевому рівні у найближчі тижні", - йдеться у повідомленні.

У банку нагадують, що дочірня компанія Crédit Agricole CIB в РФ налічує 170 російських співробітників, вона не займається роздрібною банківською діяльністю і отримала чистий прибуток у розмірі 3,7 млн євро в минулому році.

Також у Crédit Agricole додали, що проявляють до України солідарність з самого першого дня конфлікту. Пріоритетом Групи з початку війни було забезпечення підтримкою 2400 співробітників Crédit Agricole Ukraine. Створено благодійний фонд солідарності, щоб підтримати працівників, постраждалих від війни, у розмірі 10 мільйонів євро.

Стосовно співробітників та їхніх сімей, які були змушені втекти з України, організована підтримка у Польщі, де колеги з банку приймають їх у свої сім'ї, а установа забезпечує роботою.

Нагадаємо, сьогодні до санкцій щодо Росії приєдналась ще одна велика французька компанія – Total.

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