Французький банк Crédit Agricole оголосив про повне призупинення роботи у Росії
Раніше банк вже обмежував певні види діяльності у РФ, а тепер планує повністю припинити її
Про це Crédit Agricole Group повідомив на своїй офіційній сторінці сьогодні, 22 березня, інформує Еспресо.TV
"З початку конфлікту Група припинила нове фінансування російських компаній і всю комерційну діяльність в Росії. А зараз зв’язалася зі своїми міжнародними корпоративними клієнтами, щоб встановити умови призупинення послуг, які надаються Crédit Agricole CIB на місцевому рівні у найближчі тижні", - йдеться у повідомленні.
У банку нагадують, що дочірня компанія Crédit Agricole CIB в РФ налічує 170 російських співробітників, вона не займається роздрібною банківською діяльністю і отримала чистий прибуток у розмірі 3,7 млн євро в минулому році.
Також у Crédit Agricole додали, що проявляють до України солідарність з самого першого дня конфлікту. Пріоритетом Групи з початку війни було забезпечення підтримкою 2400 співробітників Crédit Agricole Ukraine. Створено благодійний фонд солідарності, щоб підтримати працівників, постраждалих від війни, у розмірі 10 мільйонів євро.
Стосовно співробітників та їхніх сімей, які були змушені втекти з України, організована підтримка у Польщі, де колеги з банку приймають їх у свої сім'ї, а установа забезпечує роботою.
- Нагадаємо, сьогодні до санкцій щодо Росії приєдналась ще одна велика французька компанія – Total.
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