Французький енергетичний гігант Total відмовляється від закупівлі російської нафти та інвестицій у проєкти в РФ
TotalEnergies заявила, що вирішила відмовитися від російської нафти до кінця 2022 року.
Про це компанія повідомила 22 березня у відповідь на звинувачення у причетності до воєнних злочинів Росії, через продовження роботи у РФ, інформує Еспресо.TV
Компанія зазначила, що не керує нафтогазовими родовищами чи заводами скрапленого газу. Вона володіє тільки міноритарними частками у низці недержавних російських компаній: Новатек (19,4%), Ямал СПГ (20%), Арктик СПГ 2 (10%), ТерНєфтєГаз (49%). Також їй належить 20%-ва частка у спільному підприємстві на Харьягінському нафтовому родовищі, яким керує російська Зарубєжнєфть.
TotalEnergies заявила, що ініціювала поступове призупинення діяльності в Росії, але продати свої частки не може через санкції та російське законодавство. А просто відмовитися від них означало б збагатити російських інвесторів, "що суперечить цілям санкцій".
"Однак, враховуючи погіршення ситуації в Україні та наявність альтернативних джерел постачання до Європи, TotalEnergies в односторонньому порядку вирішила більше не укладати та не продовжувати контракти на закупівлю російської нафти та нафтопродуктів", – йдеться у повідомленні.
Компанія заявила, що планує зробити це якомога швидше і не пізніше кінця 2022 року.
- Нагадаємо, ще один нафтовий гігант, Shell, відмовився від співпраці з Росією теж після скандалу та тиску громадськості.
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