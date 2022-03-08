Shell відмовляється від закупівлі російської нафти і газу

Про це повідомили у компанії, передає Еспресо.TV.

"Ми чітко усвідомлюємо, що наше рішення минулого тижня придбати російську сиру нафту для переробки на такі продукти, як бензин і дизельне паливо, – попри те, що ми думали про безпеку поставок – було неправильним, і ми просимо пробачення", – йдеться у пресрелізі Shell. Там також додали, що прибутки з цієї нафти планують передати на користь фонду для допомоги українцям.



Так, компанія вирішила "негайно припинити купівлю російської нафти на спотовому ринку, і не продовжувати строкові контракти".

Разом з цим компанія обговорюватиме з урядами низки країн зміну ланцюжка постачання сирої нафти, аби виключити російську сировину.

"Ми намагатимемося зробити це якомога швидше, але фізичне розташування та доступність альтернатив означають, що це може зайняти тижні і призведе до зниження пропускної здатності на деяких наших НПЗ", – пояснили в компанії.

Shell також планує згорнути станції технічного обслуговування та роботи з авіаційними паливно-мастильними матеріалами в Росії. Компанія розглядатиме найбільш безпечний спосіб зробити це, процес почнеться негайно".

Крім того, компанія поетапно вилучатиме російські нафтопродукти, трубопровідний газ та СПГ.



"Це складний виклик. Зміна цієї частини енергетичної системи вимагатиме узгоджених дій з боку урядів, постачальників енергії та споживачів, а перехід на інші види енергопостачання триватиме набагато більше часу", – наголосив у Shell.

Раніше повідомлялося, що Shell відмовляється від спільних проєктів із Газпромом.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що компанія Shell купила російську нафту під час агресії РФ проти України.

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