Shell відмовляється від спільних проєктів із Газпромом

Про це йдеться у пресрелізі компанії.



Рада директорів Shell оголосила, що виходить зі всіх своїх спільних підприємств з Газпромом та пов’язаними компаніями. Shell також має намір припинити свою участь у проєкті "Північний потік-2".



"Ми шоковані людськими втратами в Україні, про які ми шкодуємо, внаслідок безглуздого акту військової агресії, що загрожує європейській безпеці", - сказав виконавчий директор Shell Бен ван Берден.



За його словами, в обговоренні з урядами в усьому світі компанія також детально розгляне наслідки для бізнесу, включаючи важливість безпечних постачань енергії в Європу та інші ринки, відповідно до санкцій.



Станом на кінець 2021 року Shell мала близько $3 млрд необоротних активів у підприємствах у Росії.



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