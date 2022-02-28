Shell відмовляється від спільних проєктів із Газпромом
Нафтогазова компанія Shell оголосила про свій намір вийти зі своїх спільних проєктів із Газпромом та пов’язаними компаніями через повномасштабний напад Росії на Україну
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Рада директорів Shell оголосила, що виходить зі всіх своїх спільних підприємств з Газпромом та пов’язаними компаніями. Shell також має намір припинити свою участь у проєкті "Північний потік-2".
"Ми шоковані людськими втратами в Україні, про які ми шкодуємо, внаслідок безглуздого акту військової агресії, що загрожує європейській безпеці", - сказав виконавчий директор Shell Бен ван Берден.
За його словами, в обговоренні з урядами в усьому світі компанія також детально розгляне наслідки для бізнесу, включаючи важливість безпечних постачань енергії в Європу та інші ринки, відповідно до санкцій.
Станом на кінець 2021 року Shell мала близько $3 млрд необоротних активів у підприємствах у Росії.
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