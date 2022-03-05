"Не пахне вам українською кров'ю?": Кулеба заявив, що Shell таємно закупила російську нафту

Про це він написав у Twitter



"Мені сказали, що Shell вчора таємно купила російську нафту. Одне запитання до Shell: російська нафта не пахне вам українською кров'ю? Я закликаю всіх свідомих людей у всьому світі вимагати від транснаціональних компаній розірвати всі ділові зв'язки з Росією", – написав він.

5 березня Bloomberg повідомило, що Shell придбала партію російської нафти Urals з рекордною знижкою в розмірі $28,45 за барель.