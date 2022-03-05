"Не пахне вам українською кров'ю?": Кулеба заявив, що Shell таємно закупила російську нафту
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що компанія Shell купила російську нафту під час агресії РФ проти України
Про це він написав у Twitter
"Мені сказали, що Shell вчора таємно купила російську нафту. Одне запитання до Shell: російська нафта не пахне вам українською кров'ю? Я закликаю всіх свідомих людей у всьому світі вимагати від транснаціональних компаній розірвати всі ділові зв'язки з Росією", – написав він.
5 березня Bloomberg повідомило, що Shell придбала партію російської нафти Urals з рекордною знижкою в розмірі $28,45 за барель.
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