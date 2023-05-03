Про це повідомили на facebook-сторінці 1-шої окремої штурмової роти ДУК ПС.

Перший мурал з Героєм України художник створив на дошках в окопі під Бородянкою. Другий мурал можна побачити на блокпосту біля Ірпеня.

"Трохи більше року тому наш батальйон брав участь в боях за волю на околицях Києва. Силами ЗСУ та добровольців ворога було відкинуто з цих місць за сотні кілометрів. Та ми маємо памʼятати, якою ціною завжди виборюється свобода, – ціною крові", – зазначають воїни.

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Художник також розмістив світлини малюнків на своїй сторінці в інстаграмі.

"Портрет Дмитра Коцюбайла, він же Да Вінчі (1995/2023), одного з найбільш шанованих українських героїв, який пішов в українські війська у 15 років і був наймолодшим командиром України, на чолі відомого елітного підрозділу "Вовки", – йдеться в описі до фото.

Довідка. Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському Івано-Франківської області. Брав участь в Революції гідності. Учасник російсько-української війни, зокрема - командир взводу добровольців (2014) та роти (2015). У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької области: в обличчя прилетів уламок снаряда, розірвавши губу та вибивши зуб. Іншим уламком були пошкоджені ребра, перебита ключиця, де медикам довелося встановлювати скріплювальну пластину. Через 3 місяці, після одужання, повернувся на фронт.

Брав участь у визволенні Карлівки, селища Піски, Авдіївки, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою. 17 березня 2016 року призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, переформатованої в батальйон.