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Французький художник С215 намалював портрети воїна Да Вінчі в окопі та на блокпості на Київщині

3 травня, 2023 середа
23:48
Культура на фото малюнок Дмитра Коцюбайла на псевдо Да Вінчі

Французький вуличний художник Крістіан Гемі, відомий як С215, намалював портрети Дмитра Коцюбайла на псевдо Да Вінчі на Київщині

Про це повідомили на facebook-сторінці 1-шої окремої штурмової роти ДУК ПС.

Перший мурал з Героєм України художник створив на дошках в окопі під Бородянкою. Другий мурал можна побачити на блокпосту біля Ірпеня.

"Трохи більше року тому наш батальйон брав участь в боях за волю на околицях Києва. Силами ЗСУ та добровольців ворога було відкинуто з цих місць за сотні кілометрів. Та ми маємо памʼятати, якою ціною завжди виборюється свобода, – ціною крові", – зазначають воїни.

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Художник також розмістив світлини малюнків на своїй сторінці в інстаграмі. 

"Портрет Дмитра Коцюбайла, він же Да Вінчі (1995/2023), одного з найбільш шанованих українських героїв, який пішов в українські війська у 15 років і був наймолодшим командиром України, на чолі відомого елітного підрозділу "Вовки", – йдеться в описі до фото.

Довідка. Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському Івано-Франківської області. Брав участь в Революції гідності. Учасник російсько-української війни, зокрема - командир взводу добровольців (2014) та роти (2015). У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької области: в обличчя прилетів уламок снаряда, розірвавши губу та вибивши зуб. Іншим уламком були пошкоджені ребра, перебита ключиця, де медикам довелося встановлювати скріплювальну пластину. Через 3 місяці, після одужання, повернувся на фронт.

Брав участь у визволенні Карлівки, селища Піски, Авдіївки, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою. 17 березня 2016 року призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, переформатованої в батальйон.

  • 7 березня 2023 року про загибель Да Вінчі повідомив Зеленський - воїн отримав смертельне поранення під Бахмутом. Президент назвав Дмитра Коцюбайла "людиною-символом" та "людиною-хоробрістю".

  • Художник-карикатурист Юрій Журавель присвятив новий малюнок загиблому за Бахмут Героєві: він увійде до календаря "Знай наших".

  • 9 березня із загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом на псевдо Да Вінчі, бійцем 67-ї окремої механізованої бригади попрощалося Прикарпаття. 10 березня із загиблим Героєм України прощалася столиця.

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