Про це інформує журналіст Еспресо Дмитро Дідора.

Близько першої з Да Вінчі попрощалися на Майдані Незалежності.

У Михайлівському соборі в Києві відбулася заупокійна панахида за загиблим на війні з Росією Героєм України Дмитром Коцюбайлом.

Довідково. Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському Івано-Франківської области. Чоловік брав участь в Революції гідності.

Учасник російсько-української війни, зокрема - командир взводу добровольців (2014) та роти (2015). У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької области: в обличчя прилетів уламок снаряда, розірвавши губу та вибивши зуб. Іншим уламком були пошкоджені ребра, перебита ключиця, де медикам довелося встановлювати скріплювальну пластину. Через 3 місяці, після одужання повернувся на фронт.

Брав участь у визволенні Карлівки, селища Піски, Авдіївки, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою. 17 березня 2016 року призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, переформатованої в батальйон.

7 березня 2023 року про загибель Да Вінчі повідомив Зеленський - 7 березня воїн отримав смертельне поранення під Бахмутом. Президент назвав Дмитра Коцюбайла "людиною-символом" та "людиною-хоробрістю".