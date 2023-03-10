Про це повідомили в українських ЗМІ.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін приїхала до Києва, разом із президентом Володимиром Зеленським вони відвідали прощання із загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом на псевдо Да Вінчі.

Провести воїна в останню путь прийшли сотні людей

Раніше видання TV2.no. передавало: "Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін у п'ятницю перебуває в Києві, вона зустрінеться з президентом країни Володимиром Зеленським".

Довідково. Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року в селі Задністрянському Івано-Франківської области. Чоловік брав участь в Революції гідності.

Учасник російсько-української війни, зокрема - командир взводу добровольців (2014) та роти (2015). У 2014 році отримав важке поранення в Пісках Донецької области: в обличчя прилетів уламок снаряда, розірвавши губу та вибивши зуб. Іншим уламком були пошкоджені ребра, перебита ключиця, де медикам довелося встановлювати скріплювальну пластину. Через 3 місяці, після одужання повернувся на фронт.

Брав участь у визволенні Карлівки, селища Піски, Авдіївки, а також у боях під Степанівкою, Савур-Могилою, Старогнатівкою. 17 березня 2016 року призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти "Вовки Да Вінчі" ДУК ПС, переформатованої в батальйон.

7 березня 2023 року про загибель Да Вінчі повідомив Зеленський - 7 березня воїн отримав смертельне поранення під Бахмутом. Президент назвав Дмитра Коцюбайла "людиною-символом" та "людиною-хоробрістю".