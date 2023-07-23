Французький плавець Леон Маршан побив світовий рекорд з плавання

Про це пише Sport.UA.

Чемпіонат проходив у японській Фукуоці.

Попередній світовий рекорд у комплексному плаванні належав Майклу Фелпсу. Під час Олімпійських ігор-2008 у Пекіні він проплив цю дистанцію за 4:03,84.

Зазначається, що це був найстаріший особистий світовий рекорд у чоловічому плаванні. Леону Маршану зараз 21 рік, його тренує Боб Боуман, який раніше був тренером самого Фелпса.