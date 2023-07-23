Французький плавець Леон Маршан побив світовий рекорд з плавання
Французький плавець Леон Маршан під час чемпіонату світу з водних видів спорту побив світовий рекорд з комплексного плавання - він проплив 400 метрів за 4:02,50
Про це пише Sport.UA.
Чемпіонат проходив у японській Фукуоці.
Попередній світовий рекорд у комплексному плаванні належав Майклу Фелпсу. Під час Олімпійських ігор-2008 у Пекіні він проплив цю дистанцію за 4:03,84.
Зазначається, що це був найстаріший особистий світовий рекорд у чоловічому плаванні. Леону Маршану зараз 21 рік, його тренує Боб Боуман, який раніше був тренером самого Фелпса.
- 2 квітня канадська плавчиня Саммер Макінтош встановила новий світовий рекорд на дистанції 400 м комплексом, який сім років утримувала українка Яна Клочкова.
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