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Головна Спорт Канадійка у 16 років побила світовий рекорд, який належав українці Клочковій

Канадійка у 16 років побила світовий рекорд, який належав українці Клочковій

2 квітня, 2023 неділя
13:41
Спорт Саммер Макінтош

Канадська плавчиня Саммер Макінтош встановила новий світовий рекорд на дистанції 400 м комплексом, який сім років утримувала українка Яна Клочкова

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

1 квітня на змаганнях у Канаді Саммер Макінтош встановила новий світовий рекорд на дистанції 400 м комплексним плаванням, яку вона подолала за 4 хв 25,87 сек.

16-річна канадійка перевершила досягнення угорки Катінки Хоссу - 4.26,36.

28 березня Макінтош встановила новий світовий рекорд на дистанції 400 м вільним стилем - 3.56,08.

Світовий рекорд на 400 м комплексом з 2000-го до 2007 року належав Яні Клочковій. Його українка встановила на Олімпіаді у Сіднеї - 4.33,59. 

Клочкова є чотириразовою олімпійською чемпіонкою на 200 м та 400 м комплексом.  


плавання
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