Канадійка у 16 років побила світовий рекорд, який належав українці Клочковій
Канадська плавчиня Саммер Макінтош встановила новий світовий рекорд на дистанції 400 м комплексом, який сім років утримувала українка Яна Клочкова
Про це повідомляє Еспресо.TV.
1 квітня на змаганнях у Канаді Саммер Макінтош встановила новий світовий рекорд на дистанції 400 м комплексним плаванням, яку вона подолала за 4 хв 25,87 сек.
16-річна канадійка перевершила досягнення угорки Катінки Хоссу - 4.26,36.
28 березня Макінтош встановила новий світовий рекорд на дистанції 400 м вільним стилем - 3.56,08.
Світовий рекорд на 400 м комплексом з 2000-го до 2007 року належав Яні Клочковій. Його українка встановила на Олімпіаді у Сіднеї - 4.33,59.
Клочкова є чотириразовою олімпійською чемпіонкою на 200 м та 400 м комплексом.
- 17 серпня 2022 року Михайло Романчук виграв золото чемпіонату Європи з плавання на дистанції 1500 м вільним стилем та встановив новий рекорд України.
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