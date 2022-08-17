Романчук побив рекорд та здобув золото ЧЄ з плавання
Михайло Романчук виграв золото чемпіонату Європи з плавання на дистанції 1500 м вільним стилем та встановив новий рекорд України
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На ЧЄ-2022 з водних видів спорту в Римі Романчук переміг на дистанції 1500 м вільним стилем з результатом 14 хв. 36,10 сек. Українець на 0,78 сек. перевершив власний національний рекорд, який встановив чотири роки тому. Срібним призером став італієць Грегоріо Палтріньєрі, бронзовим - француз Дам'єн Джолі.
Романчук відстояв звання чемпіона Європи на цій дистанції та приніс Україні перше золото у плаванні на нинішньому ЧЄ з водних видів спорту. Раніше вісім золотих медалей українки виграли в артистичному плаванні, де вони перемогли в усіх дисциплінах, в яких брали участь.
ЧЄ з водних видів спорту
Рим, Італія
16 серпня
Плавання
Чоловіки, 1500 м вільним стилем
1. Михайло Романчук (Україна) - 14.36.10
2. Грегоріо Палтріньєрі (Італія) - 14.39,79
3. Дам'єн Джолі (Франція) - 14.50,86
- 15 серпня Марина та Владислава Алексіїви принесли збірній України в артистичному плаванні золоту медаль чемпіонату Європи з водних видів спорту.
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