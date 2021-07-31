Френсіс Фукуяма: Тихановська - пані президент, Лукашенку - треба піти
Всесвітньо відомий філософ Френсіс Фукуяма підвів підсумки своєї зустріч зі Світланою Тихановською у Каліфорнії
Про це він повідомив в інтерв'ю білоруському незалежному телеканалу "Белсат", що вийшло сьогодні, 31 серпня 2021 року, розповідає Еспресо.TV.
Насамперед Фукуяма наголосив, що Тихановську слід називати виключно "пані президент".
"Світлана - легітимний президент Білорусі, і ми хочемо переконатися, що всі розуміють це. Вона прекрасно представляє Білорусь. Вона надихає нас", - зазначив він.
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"Лукашенко - всього лише пережиток епохи Радянського Союзу. У нього не реформаторська ментальність. Я думаю, йому потрібно піти з дороги", - додав Френсіс Фукуяма.
За його словами, майбутнє Білорусі буде демократичним.
"Я думаю, що демократія залишиться вибором білоруського народу, і буде складно зруйнувати це в довгостроковій перспективі", - підсумував філософ.
Нагадаємо, останні два тижні Тихановська проводить зустрічі в США.
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